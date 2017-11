vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Die Polizei hat Autofahrer im Landkreis Ludwigslust-Parchim vor vermehrtem Wildwechsel gewarnt. Grund ist die laufende Jagdsaison, wie die es in einer Mitteilung von Montag hieß. Die aufgeschreckten Tiere kreuzen demnach auch am Tag die Straßen. 44 Wildunfälle zählte die Polizei nach eigenen Angaben allein am vergangenen Wochenende im Landkreis.

