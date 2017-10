Unfälle : Autofahrer bei Unfall in Rostock schwer verletzt

von dpa

21.Okt.2017

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock hat sich ein Autofahrer am Samstag schwere Verletzungen zugezogen. Der 33-Jährige kam am späten Vormittag im Stadtteil Lichtenhagen mit seinem Wagen in Richtung Warnemünde von der Stadtautobahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, wie die Polizei berichtete. Das Auto überschlug sich mehrfach und landete schließlich im Straßengraben. Der Wagen fing Feuer, das von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Der Fahrer wurde schwer verletzt aus dem Autowrack geborgen. Laut Polizei hatte der Mann einen Alkoholwert von 1,5 Promille im Blut.