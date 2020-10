Unfälle : Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein 41 Jahre alter Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) lebensgefährlich verletzt. Aus zunächst noch ungeklärter Ursache geriet er am Mittwochmittag mit seinem Auto auf der B103 in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer aus seinem Auto, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lasterfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Blessuren. Sein Alter war zunächst unklar.

von dpa

07. Oktober 2020, 16:11 Uhr