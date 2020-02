Kriminalität : Autofahrer biegt auf Straße ein: Drei Rennradfahrer verletzt

von dpa

23. Februar 2020, 17:58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rostock sind am Sonntag drei Rennradfahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 59 Jahre alter Transporterfahrer war nach Polizeiangaben am Vormittag von seinem Grundstück in Bastorf bei Kühlungsborn in den fließenden Verkehr gefahren. Drei Sportler einer vierköpfigen Rennradgruppe stürzten. Ein Rennradfahrer wurde laut Polizei schwer verletzt und wie eine andere Sportlerin in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen konnten ihren Weg den Angaben zufolge fortsetzen.