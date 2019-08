Unfälle : Autofahrer fährt beim Ausparken Radfahrerin an

von dpa

17. August 2019, 13:01 Uhr

Beim Ausparken hat ein 68-jähriger Autofahrer am Samstag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine junge Radfahrerin übersehen und angefahren. Die Zwölfjährige stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben von Zeugen soll die Zwölfjährige Kopfhörer auf den Ohren gehabt und ein Handy in der Hand gehalten haben. Außerdem sei sie durch die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung geradelt, hieß es.