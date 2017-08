Verkehr : Autofahrer fährt Radfahrerin um und flüchtet

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagmorgen in Samtens (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine 76 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt und ist geflüchtet. Die Frau überquerte nach Polizeiangaben eine Straße, während die Ampel auf Grün stand. Der Autofahrer beachtete sie beim Abbiegen nicht, erfasste die Fahrradfahrerin, die stürzte. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bergen gebracht werden musste.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 17:17 Uhr