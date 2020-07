Unfälle : Autofahrer kracht gegen Baum und verletzt sich schwer

von dpa

01. Juli 2020, 05:13 Uhr

Ein 44-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstagnachmittag in der Nähe von Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Warum war zunächst unklar. Bei dem Zusammenstoß wurde er den Angaben zufolge in seinem Wagen eingeklemmt. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.