Kriminalität : Autofahrer mit verschiedenen Kennzeichen gestoppt

Wegen eines bunten Straußes an Verkehrsverstößen muss sich ein 18-Jähriger verantworten. Die Polizei in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hatte ihn am Montag zunächst angehalten, weil er zwei verschiedene Kennzeichen an seinem Wagen hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor sei das auch einem Autofahrer aufgefallen, der von dem jungen Mann aus Bad Segeberg überholt worden war und die Beamten informierte.

von dpa

07. August 2018, 12:20 Uhr

Beide Kennzeichen waren den Angaben zufolge zur Fahndung ausgeschrieben. Das Auto war weder zugelassen noch versichert und der Fahrer selbst besaß keine Fahrerlaubnis, hieß es weiter. Das Auto wurde stillgelegt und die Schlüssel eingezogen. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Versicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs verantworten.