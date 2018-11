Unfälle : Autofahrerin bei Unfall bei Plau am See schwer verletzt

von dpa

13. November 2018, 16:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 bei Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Auto auf einer Kreuzung mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und in den Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte mussten die 69-Jährige aus ihrem Fahrzeug schneiden, bevor sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, hieß es. Sie sei lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer des Transporters hingegen sei nahezu unverletzt geblieben. Die Bundesstraße musste zur Bergung komplett gesperrt werden.