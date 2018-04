von dpa

05. April 2018, 17:28 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Reh ist eine 33 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Der Wagen prallte am Donnerstagmorgen zwischen Cambs und Dobin am See gegen das Tier, wie die Polizei in Ludwigslust mitteilte. Das Auto kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ein Schweriner Krankenhaus gebracht.