Verkehr : Autofahrerin fährt Slalom: Mit 3,41 Promille gestoppt

von dpa

25. Oktober 2019, 12:50 Uhr

Die Polizei hat eine sturzbetrunkene Fahrerin durch Hinweise in Putbus auf der Insel Rügen gestoppt. Bei der 37-Jährigen, die am Donnerstagabend in Schlangenlinien Auto fuhr, wurden 3,41 Promille Atemalkohol gemessen, wie am Freitag ein Polizeisprecher in Stralsund sagte. Ein anderer Autofahrer hatte beobachtet, wie der Wagen der Frau auf der engen Allee von Garz nach Putbus mehrfach fast von der Fahrbahn abgekommen wäre. «Die Frau musste den Führerschein abgeben und wurde an den Partner übergeben», sagte der Beamte. Bei Ermittlungen kam heraus: Die 37-Jährige war 2017 schon einmal mit Alkohol am Steuer gestoppt und von einem Gericht deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt worden.