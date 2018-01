Unfälle : Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 19:29 Uhr

Ein 63 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 321 bei Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Freitag auf dem Weg in Richtung Suckow, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die 63-Jährige wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die B321 wurde laut Polizei zur Ermittlung der Unfallursache durch einen Sachverständigen vorübergehend gesperrt.