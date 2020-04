Polizei : Autofahrerin verursacht Unfall mit 2,23 Promille

von dpa

09. April 2020, 12:40 Uhr

Mit 2,23 Promille hat eine betrunkene Autofahrerin auf der Bundesstraße 198 zwischen Granzin und Boeker Mühle (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Die 46-Jährige habe die Vorfahrt nicht beachtet, ihr Wagen sei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An beiden Autos sei ein Gesamtschaden von 15 000 Euro entstanden. Die Fahrerin war den Beamten durch ihren unsicheren Stand aufgefallen, als sie das Auto verließ. Ihr Führerschein wurde eingezogen.