Schifffahrt : Autonome Schiffe Thema bei maritimer Zukunftskonferenz

Die Möglichkeiten von selbstfahrenden Schiffen sind ein Schwerpunkt der 8. Zukunftskonferenz der maritimen Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Rostock. Wie die Industrie- und Handelskammern als Veranstalter mitteilten, arbeiten wie bei Autos oder Lastwagen die Ingenieure mit Hochdruck am autonomen Schiffsverkehr.

von dpa

28. November 2018, 01:59 Uhr

Dabei habe der Verkehr auf dem Wasser einen großen Vorteil gegenüber dem auf der Straße: Es sind auf dem Wasser wesentlich weniger Schiffe unterwegs als Autos auf den Straßen, dementsprechend seien die Reaktionszeiten wesentlich länger. Da die meisten Schiffsunfälle auch auf dem Wasser menschliches Versagen als Ursache haben, könnten digitale Systeme aus Expertensicht die Sicherheit durchaus erhöhen.

Allerdings sei die Automatisierung des Schiffsverkehrs ein schrittweiser Prozess. Komplett autonome Schiffe erwarten die Experten im überseeischen Verkehr nicht von 2035. Der Mensch werde weiterhin gebraucht, um komplexe Entscheidungen zu treffen und in besonderen Situationen die Kontrolle zu übernehmen. Vorreiter in Europa bei der Entwicklung der entsprechenden Technologien seien Norwegen, Finnland und Dänemark.