Unfälle : Autos prallen gegen Bäume: Mehrere Verletzte

Bei zwei Verkehrsunfällen sind drei Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt worden. Auf der Bundesstraße 110 bei Liepen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag eine 66-jährige Autofahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 66-Jährige und ihre 76-jährige Beifahrerin sind dabei so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 500 Euro.