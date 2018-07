Unfälle : Autotransporter gerammt: 50 000 Euro Schaden

von dpa

14. Juli 2018, 12:39 Uhr

Ein 35-Jähriger hat am Samstag mit seinem Wagen auf der A11 einen Autotransporter gerammt und mindestens 50 000 Euro Schaden verursacht. Der Mann sei am frühen Morgen in Richtung Polen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In der Nähe von Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) rammte der Mann mit seinem Auto demnach den Anhänger eines neben ihm fahrenden Wagens. Der Anhänger hatte laut Polizei ein Elektroauto transportiert. Durch den Zusammenstoß riss der Anhänger demnach samt Ladung ab und wurde - wie das Auto - auf ein Feld geschleudert. Verletzt wurde niemand.