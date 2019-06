von dpa

09. Juni 2019, 08:41 Uhr

Ein Feuer bei einem Schrotthändler hat in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, gingen am Samstagabend mehrere Autowracks und ein Bagger in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.