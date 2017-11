Landtag : Awo-Untersuchungsausschuss will Managergehalt nachspüren

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 15:39 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Der Awo-Untersuchungsausschuss des Landtags will bei seinen Nachforschungen auch das Geschäftsführergehalt bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreisverband Müritz unter die Lupe nehmen. «Es stellt sich doch die Frage, warum ein großes gemeinnütziges Unternehmen derart riesige Managergehälter bezahlen darf, während kleine Vereine bereits wegen zweier Büroklammern die Gemeinnützigkeit verlieren kann», erklärte Karen Larisch von der Linksfraktion nach der Ausschusssitzung am Montag in Schwerin. Auf Antrag der Linken soll das für die Prüfung der Gemeinnützigkeit zuständige Finanzamt befragt werden. Larisch erhofft sich Hinweise, «ob es Mängel oder Unregelmäßigkeiten bei der steuerlichen Prüfung gegeben hat». Wie der der Obmann der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, mitteilte, einigten sich die Ausschussmitglieder auch auf die Vorladung von Zeugen.