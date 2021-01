Ausbildung : Azubi-Ticket in MV, DGB-Jugend: Arbeitgeber sind gefragt

Es gilt für Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder für private Ausflüge - Besitzer des Azubi-Tickets nutzen den Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern vergünstigt. An diesem Montag geht es los. Die Gewerkschaft sieht nun auch die Arbeitgeber am Zug.

Schwerin | Von diesem Montag an gilt das Azubi-Ticket Mecklenburg-Vorpommerns. Die Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr im Land kostet 365 Euro und erlaubt Fahrten mit Bussen, Straßenbahnen oder Regionalzügen. Lehrlinge können das Ticket nicht nur für den W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.