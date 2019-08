Kriminalität : Baby nach Messerattacke aus Krankenhaus entlassen

Das bei einer Messerattacke im Juli in Rostock schwer verletzte Baby ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es habe bereits am 8. Juli nach Hause zurückkehren können, auch wenn in dieser Woche noch weitere Untersuchungen stattfänden, sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des drei bis vier Monate alten Säuglings machte er nicht. Zuvor hatte der Radiosender «Ostseewelle» darüber berichtet.

von dpa

13. August 2019, 15:32 Uhr

Am 20. Juli hatte ein 40-Jähriger mutmaßlich im Wahn auf das Baby eingestochen und es schwer verletzt. Zuvor hatte er in der Wohnung der 18-jährigen Mutter des Babys mit seinem neun Jahre alten Sohn gespielt. Dann soll er den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge unvermittelt begonnen habe sich komisch zu verhalten. Dabei sollen auch Drogen im Spiel gewesen sein. Mutmaßlich fühlte sich der Mann verfolgt, begann herumzuschreien und verbarrikadierte die Wohnung. Als Polizisten in die Wohnung eindrangen, stürzte er vom Balkon im 5. Stock des Hauses und starb.