Musik : Bachfest 2019 mit 80 Veranstaltungen

Mit mehr als 80 Veranstaltungen an 23 Orten in und um Rostock wartet im Mai kommenden Jahres das 94. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft auf. Nach 1995 ist die Hansestadt damit zum zweiten Mal Gastgeber dieses hochkarätigen Musikfestes. An zehn Festivaltagen würden mehr als 20 000 Besucher erwartet, wie der Chef des Bachvereins Rostock, Birger Birkholz, am Dienstag sagte. Ein ungewöhnlicher Spielort werde die Tamsen-Werft sein. Dabei könnten die Gäste einen Schiffs-Shuttle über die Warnow nutzen und das maritime Flair in Gehlsdorf genießen.

von dpa

08. Mai 2018, 16:50 Uhr

Die 60 Konzerte werden durch tägliche Morgenandachten und Gottesdienste in Uni- und Marienkirche sowie in der Warnemünder Kirche ergänzt. Außer hochkarätigen Musikern werden unter anderem der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.