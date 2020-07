Agrar : Backhaus befürchtet weitere Verschlechterung bei Waldbäumen

Umweltminister Till Backhaus (SPD) befürchtet angesichts der trockenen Witterung in den vergangenen Jahren eine weitere Verschlechterung bei den Waldbäumen Mecklenburg-Vorpommerns. Am Montag beginnt die diesjährige Waldzustandserhebung, bei der landesweit etwa 2500 Bäume auf ihren Zustand begutachtet werden, wie das Umweltministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

von dpa

17. Juli 2020, 16:32 Uhr