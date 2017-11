Agrar : Backhaus: Erleichterungen für Züchter von Rassegeflügel

Wismar (dpa/mv) - Nach dem Vogelgrippe-Seuchenzug des vergangenen Jahres wird nach Worten von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) derzeit die Geflügelpest-Verordnung überarbeitet. «Es wird Erleichterungen insbesondere für Rassegeflügelzüchter geben», kündigte Backhaus am Samstag in Wismar bei der Hauptsonderschau des Sondervereins der Entenzüchter Deutschlands an. Details nannte er nicht.