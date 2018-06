Agrar : Backhaus erreicht sein Ökoflächen-Ziel vorzeitig

von dpa

Mecklenburg-Vorpommern erreicht vorzeitig sein Ziel, 150 000 Hektar Agrarfläche bis 2021 ökologisch zu bewirtschaften. In diesem Jahr sei die Bio-Fläche um fast 10 000 Hektar auf rund 149 100 Hektar gewachsen, sagte Agarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Der Öko-Anteil an der Landwirtschaftsfläche betrage jetzt 11,5 Prozent. Er begründete das Plus unter anderem mit der hohen Stabilität bei den Erzeugerpreisen. Für Biomilch würden in Deutschland im Durchschnitt 49 Cent je Liter gezahlt, für konventionelle 36 bis 37 Cent. Derzeit sei die Preisspanne mit 48 und 32 Cent noch größer. Einen großen Anteil habe Mecklenburg-Vorpommern mit 28 Prozent auch an der Produktion von Bio-Eiern in Deutschland. Bei Bioschweine- und -rindfleisch betrage der Anteil aus dem Nordosten 15 Prozent. «Wir sind in einem Nachfragehoch», erklärte der Minister.