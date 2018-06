Agrar : Backhaus erwartet positive Effekte für Holzbranche

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) erwartet sich von der Ansiedlung des bundesweiten Kompetenzzentrums Wald und Holz auch Synergieeffekte mit der Holzbranche im Land. Der Nordosten gehöre «mit einem Anteil von rund 24 Prozent zwar nicht zu den waldreichsten Bundesländern, ist aber mit dem Holzcluster Wismar einer der wichtigsten Standorte der holzverarbeitenden Industrie in Europa», teilte das Ministerium am Freitag in Schwerin mit.

von dpa

08. Juni 2018, 13:50 Uhr

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das neue Kompetenzzentrum in Gülzow bei Güstrow (Landkreis Rostock) geschaffen werden soll. Mit ihm soll laut Ministerium die Forschung des Bundes im Bereich Wald und Holz gebündelt werden. Auch für Fach- und Verbraucherinformationen soll das Zentrum zuständig sein, hieß es. Mit der Entscheidung für Gülzow werde auch die Arbeit der dort schon ansässigen Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gewürdigt, die seit 25 Jahren die bundesweite Forschungsförderung in dem Bereich koordiniert, sagte Backhaus. Zu den bereits 90 Beschäftigten würden voraussichtlich 20 bis 30 hinzukommen.