Landtag : Backhaus: «Fischen geht es inzwischen besser als Fischern»

von dpa

28. Juni 2018, 14:55 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Fischereiminister Till Backhaus (SPD) hat von der EU eine schlüssige Erklärung gefordert, warum sich trotz empfindlicher Fangbeschränkungen die Fischbestände in der Ostsee nicht erholen. Die Fischer im Nordosten seien jedenfalls nicht an der Verringerung der Bestände schuld, sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag. Seit 1990 sei die Fischereikapazität in Mecklenburg-Vorpommern um 80 Prozent reduziert worden. «Es muss andere Ursachen haben.» Backhaus forderte mehr Forschung dazu und warnte vor weiteren Beschränkungen für die noch 238 hauptberuflichen Fischer im Land. Fischerei und Angelei seien Highlights für den Tourismus. Backhaus sagte: «Ich habe den Eindruck, dass es den Fischen inzwischen besser geht als den Fischern.»