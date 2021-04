Landtag : Backhaus für Tierobergrenzen für Zucht- und Mastanlagen

Die bei einem Großbrand Ende März zerstörte Schweinezuchtanlage in Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald) wird in der bisherigen Größe nicht wieder errichtet.

Schwerin | Der Eigentümer habe dazu sein Einverständnis erklärt, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Die Stallanlage sei ein Beispiel für Fehlentwicklungen hin zur industriellen Fleischproduktion. „Diese überdimensionierten Anlagen sind ad absurdum geführt“, betonte Backhaus in der von der CDU beantragten Aktuellen Stun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.