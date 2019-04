Agrar : Backhaus in Sorge um Konkurrenzfähigkeit der Bauern

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) will wirtschaftliche Nachteile für die Landwirte aufgrund der drohenden Dünge-Beschränkungen so gering wie möglich halten. Vor der Agrarministerkonferenz in Landau (Rheinland-Pfalz) schlug er am Mittwoch alternative Maßnahmen vor.

von dpa

10. April 2019, 13:29 Uhr

Dazu gehört die Ausbringung von Gülle mit sogenannten Schleppschläuchen, wie es aus dem Ministerium hieß. Die Gülle wird dabei nicht großflächig verspritzt, sondern fließt wenige Zentimeter über der Erde aus schmalen Schläuchen. Damit soll der Stickstoff zielgerichteter ausgebracht werden, und weniger Schadstoffe entweichen in die Luft. Stärker belohnt werden soll dem Vorschlag aus MV zufolge der Anbau sogenannter Zwischenfrüchte, die dem Boden nach der Ernte Stickstoff entziehen. Bauern, die dies umsetzen, sollten in der Wachstumszeit mehr Stickstoff düngen dürfen, fordert Backhaus.

Unstrittig sei, dass sich in Sachen Nitratbelastung der Gewässer etwas ändern müsse, betonte der Minister. Der Schutz des Grundwassers und die Interessen der Landwirtschaft dürften jedoch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Absenkung der Nitratbelastung dürfe nicht an die Grenzen der Existenz gehen.

Deutschland muss auf Druck der EU mehr gegen Nitrat im Grundwasser tun, das in der Regel eine Folge von zu viel Stickstoff-Düngung ist. Andernfalls drohen happige Strafzahlungen. Im Gespräch ist derzeit eine 20-prozentige Verringerung der Stickstoff-Ausbringung auf den Feldern in belasteten Gegenden. Dadurch drohen erhebliche Ertragsausfälle, befürchten Bauernverbände.