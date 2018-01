Schifffahrt : Backhaus: Längste Seebrücke im Ostseeraum in Prerow geplant

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 18:22 Uhr

Prerow (dpa/mv) - Beim Bau des geplanten Inselhafens in Prerow könnte nach dem Willen der Landesregierung gleichzeitig die längste Seebrücke im Ostseeraum entstehen. Sie werde eine Länge von rund 690 Meter haben, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag bei einer Bürgerversammlung in Prerow. Insgesamt seien bei der Vorplanung fünf Nutzungsvarianten untersucht worden. Alle enthielten einen Liegeplatz für den Seenotrettungskreuzer und Liegeplätze für die örtlichen Fischer. Zusätzlich gebe es insgesamt mehr als 40 Sportbootliegeplätze, einen Notliegeplatz für größere Schiffe und für ein Fahrgastschiff. Die Kosten lägen je nach Variante zwischen 20 und 29 Millionen Euro. Backhaus geht davon aus, dass der Hafen 2021 in Betrieb gehen kann.