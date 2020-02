Agrar : Backhaus legt neuen Waldzustandsbericht vor

von dpa

25. Februar 2020, 06:34 Uhr

Zwei extrem trockene Sommer in Folge haben in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns sichtbare Spuren hinterlassen. Eine genaue Analyse gibt der Waldzustandsbericht, den Agrarminister Till Backhaus (SPD) heute um 13.00 Uhr in Schwerin vorstellen will. Über alle Eigentumsformen hinweg klagen Waldbesitzer über erhebliche Dürreschäden. Diese machen Bäume anfälliger für Forstschädlinge wie den Borkenkäfer und auch für stürmische Winde. 2018 waren im Nordosten rund 380 000 Festmeter Schadholz angefallen. Es wird damit gerechnet, dass die Menge 2019 noch höher lag. Während zunächst vor allem Fichtenwälder unter Dürre und Schädlingsbefall litten, sind inzwischen vielfach auch Laubbäume wie die Buche verstärkt betroffen.