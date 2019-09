Agrar : Backhaus legt Zehn-Punkte-Programm für mehr Wald vor

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat für den Waldgipfel am Mittwoch in Berlin ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Darin fordert er unter anderem ein Anreizprogramm für Erstaufforstungen, um die Waldfläche in Deutschland deutlich zu vergrößern. Dies geht aus einer Mitteilung seines Ministeriums vom Dienstag hervor. Bislang ist rund ein Drittel der Landfläche in Deutschland bewaldet. In Mecklenburg-Vorpommern sind es sogar nur 24 Prozent. Der Nordosten verfehlt seit Jahren deutlich sein Ziel der Schaffung neuen Waldes von jährlich 1000 Hektar. Der Grund sind laut Minister stark gestiegene Bodenpreise.

von dpa

24. September 2019, 15:06 Uhr

Nötig ist aus Sicht von Backhaus außerdem ein Soforthilfeprogramm für Waldeigentümer, um die aktuellen Schäden durch Dürre und Schädlinge, wie den Borkenkäfer, zu kompensieren. Zugleich bedürfe es einer Stärkung der forstwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Außerdem müsse der Bund die Länder bei der Waldbrand-Vorbeugung auf munitionsverseuchten Flächen unterstützen. Weitere Forderungen betreffen Fördermaßnahmen für Holz als Baustoff, die Übertragung bundeseigener Landwirtschafts- und Forstflächen an die Länder und eine Anpassung der Wildbestände.

Deutschlandweit fielen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 35 Millionen Festmeter Schadholz an. Allein im Landeswald Mecklenburg-Vorpommern mussten demnach 380 000 Festmeter Holz aufgrund von Schäden durch extreme Wetterbedingungen oder Schädlingsbefall außerplanmäßig «geerntet» werden.

Backhaus wird nicht beim Waldgipfel mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin dabei sein, weil parallel in Mainz die Agrarministerkonferenz stattfindet. Nach Berlin fährt eine Vertreterin des Forstreferats des Ministeriums, wie eine Sprecherin sagte.