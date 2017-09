Schulen : Backhaus: Mit gutem Frühstück fit für die Schule

Broderstorf (dpa/mv) - Ein gutes und ausgewogenes Frühstück ist nach Ansicht von Verbraucherminister Till Backhaus (SPD) die beste Voraussetzung für Schüler, um fit für einen anstrengenden Schultag zu sein. Daher sollte jedes Kind täglich frühstücken können, sagte Backhaus am Freitag bei der Verteilung von Bio-Brotboxen an Erstklässler in Broderstorf bei Rostock. Jedes Kind sollte auch den Wert einer gesunden Ernährung schätzen lernen. Dazu gehöre auch das Wissen über Herkunft und Entstehung von Lebensmitteln.