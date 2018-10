Bundesrat : Backhaus sieht Beratungsbedarf bei Wolfs-Antrag im Bundesrat

Mecklenburg-Vorpommern hat im Bundesrat für eine Überweisung des Antrags zum Umgang mit dem Wolf in die Ausschüsse gestimmt. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte am Freitag, er unterstütze das Grundanliegen des Antrags von Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg. «Der Antrag enthält aber Forderungen, die seitens des Bundes bereits aufgegriffen und bearbeitet worden sind», gab er zu bedenken. Zudem gebe es aus seiner Sicht noch zu mehreren Punkten Beratungsbedarf.

von dpa

19. Oktober 2018, 15:29 Uhr

Backhaus stellte klar: «Die Rückkehr des Wolfes ist ein Erfolg für den Artenschutz, aber er wurde hier nicht angesiedelt, er ist eingewandert.» Wolf und Mensch möglichst konfliktfrei zusammenzubringen sei nun die große politische Herausforderung. Die Akzeptanz der Bevölkerung sei wesentlich für den dauerhaften Schutz des Wolfes.

Um die Kulturlandschaft und die Weidetierhaltung zu erhalten, sollten Schutzmaßnahmen vor dem Wolf künftig statt wie bisher mit 80 Prozent zu 100 Prozent gefördert werden. In diesem Jahr gab es in Mecklenburg-Vorpommern bislang zwölf Wolfsrisse. Zu Beginn der Woche wurden zwei weitere Verdachtsfälle gemeldet. Im Amt Grabow seien drei Schafe getötet und drei verletzt worden. Bei Lübtheen brach am vergangenen Wochenende eine Rinderherde möglicherweise auf der Flucht vor Wölfen aus. Die Herde konnte wieder eingefangen werden.