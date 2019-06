Fischerei : Backhaus sieht Fischerei vor strukturellen Veränderungen

Im Fall der Umsetzung der empfohlenen massiven Begrenzung des Dorsch- und Heringfangs in der Ostsee im Jahr 2020 sieht Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Kutter- und Küstenfischerei vor erheblichen strukturellen Veränderungen. Diese könnten sich regional auch auf den Tourismus nachteilig auswirken, sagte Backhaus am Dienstag in Schwerin. Etwa die Hälfte der 228 Haupterwerbsbetriebe der Kutter- und Küstenfischerei sei wirtschaftlich gravierend von den Kürzungen ihrer Fangmöglichkeiten betroffen.

von dpa

04. Juni 2019, 13:00 Uhr

Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hatte vergangene Woche empfohlen, die Fischerei auf den Hering in der westlichen Ostsee und den Dorsch in der östlichen Ostsee einzustellen. Die Dorsch-Fangmenge in der westlichen Ostsee solle um mindestens 53 Prozent verringert werden, die der Sprotte um 25 Prozent. Diese Empfehlungen sind nicht bindend - sie dienen aber als wissenschaftliche Grundlage für die Fangquoten, die der EU-Ministerrat im Oktober festlegt.