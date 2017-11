Tiere : Backhaus: Wettbewerb für bienenfreundliche Gemeinden

Mit einem Wettbewerb «Bienenfreundliche Gemeinde» will Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) die Lebensbedingungen für die wichtigen Insekten im Land verbessern. Bienenfreundliche Pflanzen im Garten, auf Verkehrsinseln und auf Friedhöfen, der richtige Zeitpunkt für den Schnitt und die Anlage von Bienenweiden seien Möglichkeiten, erklärte Backhaus anlässlich einer Versammlung des Landesverbandes der Imker in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Güstrow. Deshalb wolle er im nächsten Jahr einen Wettbewerb zur bienenfreundlichen Gemeinde ausrufen.