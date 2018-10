Fischerei : Backhaus will mehr Fisch in Aquakulturen produzieren

von dpa

17. Oktober 2018, 17:01 Uhr

Die Fischproduktion in Aquakulturen ist weltweit einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige der Nahrungsmittelerzeugung. Nicht aber in Deutschland, wie Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch auf dem Russlandtag in Rostock sagte. Die deutsche Aquakulturproduktion decke mit 0,4 Prozent nur einen Bruchteil der Nachfrage ab. In Mecklenburg-Vorpommern werden demnach lediglich 1300 Tonnen Fisch pro Jahr in Aquakultur aufgezogen. Zusammen mit dem Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt seien bereits 30 Standorte im Land gefunden worden, die für den Bau von Kreislaufanlagen für die Fischproduktion geeignet seien. Nun müssten Investoren gewonnen werden.