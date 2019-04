von dpa

16. April 2019, 05:31 Uhr

Bei einem Küchenbrand in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand am Montagabend ein eingeschalteter Backofen in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der Wohnungsmieter und eine Nachbarin kamen ins Krankenhaus.