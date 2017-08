Notfälle : Badeausflug in der Ostsee: Polizei sucht 31-Jährige

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Im Ostseebad Dierhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) wird eine 31-Jährige nach einem Badeausflug vermisst. Die junge Urlauberin aus Thüringen sei in der Nacht zu Sonntag letzte Mal von ihrem Lebensgefährten am Ostseestrand gesehen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort fanden die Beamten später Kleidungsstücke der Frau. Bereits in der Nacht wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. So suchten neben den Einsatzkräften auch ein Rettungshubschrauber, ein Seenotkreuzer und ein Fährtenhund nach der Vermissten.

«Zurzeit müssen wir leider von einem Badeunfall ausgehen», sagte ein Sprecher der Polizei. Die Suche wurde auch am Sonntag fortgesetzt. Zur Mittagszeit fehlte von der 31-Jährigen nach wie vor jede Spur. «Wir geben die Hoffnung nicht auf, sie zu finden», sagte der Sprecher. Ob die Suchmaßnahmen auch am Montag fortgesetzt werden soll, war zunächst noch unklar.

erstellt am 27.Aug.2017 | 15:01 Uhr