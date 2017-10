Kriminalität : Bäckerei-Transporter bei Probefahrt verschwunden

Transporter und Kleinbusse stehen bei Fahrzeugdieben an der Mecklenburgischen Seenplatte derzeit besonders hoch im Kurs. So wurde am Wochenende in Neubrandenburg wieder ein besonders langes Fahrzeugmodell für eine Bäckerei von einem Grundstück gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Backwaren seien aber nicht mehr im Transporter gewesen. Außerdem wird weiter nach einem rund 54 000 Euro teuren nagelneuen Kleinbus gefahndet.