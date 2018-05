Handel : Bäderregelung: IHK Rostock appelliert an Gewerkschaft Verdi

von dpa

30. Mai 2018, 05:42 Uhr

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock, Claus Ruhe Madsen, hat an die Gewerkschaft Verdi appelliert, im Streit um die Bäderregelung ihre bisherige harte Haltung zu verlassen. «Es lässt uns staunen, wie man in Schleswig-Holstein eine Vereinbarung mittragen kann und im Nachbarbundesland Mecklenburg-Vorpommern bereit ist, dagegen zu klagen», sagte Madsen der Deutschen Presse-Agentur. Heute will die Gewerkschaft in Schwerin ihre Haltung zur Sonntagsöffnung in beiden Ländern erläutern. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald wird am 11. Juli die Klage von Verdi verhandelt.