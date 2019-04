Handel : Bäderregelung tritt in Kraft: Bad Doberan, Klütz und Rambin

von dpa

11. April 2019, 16:35 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die neue Bäderregelung tritt am kommenden Montag in Kraft. Dort sind nun insgesamt 76 Orte und Ortsteile erfasst, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag sagte. Im Vergleich zum Entwurf von Januar sind Bad Doberan mit Heiligendamm, Klütz mit dem Ortsteil Wohlenberg sowie die Freizeiteinrichtung Rambin neu aufgenommen worden. Der Warenkorb bleibe unangetastet, eine Verkaufsflächenbegrenzung entfalle. «Das ist gerade für den Handel von immenser Bedeutung», betonte der Minister. Ebenso bliebe die Regelungen in den Weltkulturerbestädten Wismar und Stralsund. In festgelegten Gebieten dieser beiden Städte soll der Verkauf an zwölf Sonntagen plus vier Sonntagen im Rahmen des Ladenöffnungsgesetzes weiter erhalten bleiben. Die Bäderregelung ist bis zum 30. Oktober gültig.