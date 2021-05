Tiere : Bärenwald Müritz: Tierarzt muss Bärin einen Zahn ziehen

Im Bärenwald Müritz hat ein Tierarzt der Bärin Dushi am Mittwoch einen Zahn gezogen.

Stuer | Einer der oberen Fangzähne sei gebrochen, sagte eine Sprecherin der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ am Mittwoch, die den Bärenwald betreibt. Die Bärin sei 2018 aus dem Safari Park Zoo Fier in Albanien befreit worden. Dort habe das Tier sehr gelitten, eine mangelhafte Ernährung und das Nagen an Gitterstäben hätten die Zähne angegriffen. Röntgen- u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.