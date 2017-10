Umwelt : Bäume für den Klimaschutz: Wemag lädt zu Pflanzaktion

85 000 Waldaktien hat das Land Mecklenburg-Vorpommern seit der ersten Ausgabe der Papiere vor zehn Jahren verkauft. Die Einnahmen von 850 000 Euro kamen der Aufforstung im Land zugute, wie das Umweltministerium am Samstag mitteilte. Damit seien landesweit bei 20 Pflanzaktionen bisher 18 Klimawälder entstanden. Sie nehmen eine Fläche von insgesamt rund 120 Hektar ein. Die Waldaktien gingen an Interessenten in ganz Deutschland sowie in anderen Ländern Europas, in Südamerika und Australien.