Unfälle : Bagger stößt mit Straßenbahn zusammen: Mitfahrerin verletzt

von dpa

28. November 2018, 16:54 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Baggers mit einer Straßenbahn ist am Mittwoch eine 56-jährige Frau in Rostock leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 57 Jahre alte Baggerfahrer in einem Baustellenbereich die Straßenbahn offensichtlich übersehen und beim Drehen des Führerhauses mit dem Heck gerammt. Dabei wurde die Bahn erheblich beschädigt, mehrere Scheiben gingen zu Bruch. Dass dabei nur eine Mitfahrerin verletzt worden sei, sei eher ein Glücksfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.