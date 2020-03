Unfälle : Bagger-Transport rammt Brücke und fährt weiter: Ermittlungen

von dpa

18. März 2020, 19:32 Uhr

Ein Schwertransport mit einem Bagger hat auf der Autobahn 19 bei Alt Schwerin eine darüber hinwegführende Brücke gerammt und beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, hat sich der Vorfall am Nachmittag ereignet. Der Fahrer des Schwertransportes sei einfach weitergefahren. Andere Autofahrer hätten Betonteile gemeldet, die auf der Autobahn Richtung Berlin lagen. Die Polizei beräumte die Autobahn, sperrte eine Spur in Fahrtrichtung Berlin und ermittelte den mutmaßlichen Unfallverursacher. Dieser gab an, dass der Ausleger des Baggers beschädigt ist. Warum der Fahrer nicht angehalten hat, soll nun ermittelt werden. Ein Gutachter soll zudem die nach erster Einschätzung oberflächlichen Schäden an der Brücke untersuchen.