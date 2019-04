Bahn : Bahn-Netzwerk appelliert an Landesregierung

Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen hat an die Landesregierung in Schwerin appelliert, die Südbahn-Trasse zwischen Parchim und Malchow zu retten. Die Verbindung sei «trotz der geringen aktuellen Nutzung von essenzieller Bedeutung», schreibt die Vereinigung von Konkurrenzunternehmen der Deutschen Bahn AG in einem Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD), der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

von dpa

18. April 2019, 14:11 Uhr

Neben dem Personenverkehr, den das Land 2013 wegen zu geringer Auslastung abbestellt hatte, könne die Strecke auch für den Güterverkehr interessant sein. «Die Verbindung stellt eine der wenigen verbliebenen Ost-West-Verbindungen in Nordostdeutschland dar und ist daher relevant als potenzielle Umleitungsstrecke für Güterverkehre», heißt es in dem Schreiben.

Pegel hatte zuvor Forderungen nach einer Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs auf der Südbahn zwischen Parchim und Malchow zurückgewiesen. Die Abbestellung des Zugverkehrs auf der wenig genutzten Strecke sei 2013 aus Kostengründen erfolgt, hatte Pegel am 12. April im Landtag erklärt. Seither fahren dort Busse. Laut dem Minister beläuft sich der Investitionsbedarf für die Strecke auf neun Millionen Euro.

Der Infrastruktur-Betreiber Regio Infra GmbH & Co. KG (RIG) im brandenburgischen Putlitz hatte angekündigt, wegen fehlender Einnahmen die Trassen Parchim-Malchow und Plau am See-Güstrow über ein sogenanntes Stilllegungsverfahren aufgeben zu wollen. Damit droht der Abriss.