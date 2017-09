Bahn : Bahnstrecke Hamburg-Rostock wieder frei

Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Rostock läuft wieder planmäßig. Der Abschnitt war seit Dienstagnachmittag wegen eines Oberleitungsschadens gesperrt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch sagte. Am frühen Morgen war der Schaden demnach behoben und die Strecke wieder befahrbar. Ein IC von Rostock nach Hamburg fiel dem Sprecher zufolge am Morgen noch aus. Die Passagiere seien mit einem Regionalexpress an ihr Ziel gekommen.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 07:17 Uhr