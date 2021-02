Unfälle : Bahnstrecke Rostock-Stralsund ab Montagfrüh wieder frei

Eine Woche nach dem schweren Bahnunfall bei Altheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll die Bahnstrecke Rostock - Stralsund wie geplant ab Montag wieder freigegeben werden.

Ribnitz-Damgarten | Nach dem aktuellen Stand der Reparaturarbeiten könne an dem Termin (4.00 Uhr) festgehalten werden, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. Bei dem Unfall am vergangenen Montag war ein mit 34 Fahrgästen besetzter Regionalzug an einem Bahnübergang mit einem...

