Verkehr : Bahnstrecke vom 1. Juli an wieder offen

Auf der Bahnstrecke zwischen Schwerin und Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sollen vom 1. Juli an wieder Züge fahren. Die Bauarbeiten lägen im Zeitplan, teilte die Bahn am Montag mit. Sie wies damit einen Medienbericht zurück, der von möglichen Verzögerungen bei der Streckensanierung berichtet hatte. Dennoch bleibe der Terminplan für den Betriebsstart am 1. Juli «anspruchsvoll», hieß es weiter. Zunächst soll der Streckenabschnitt den Angaben zufolge eingleisig freigegeben werden. Am 1. Dezember soll das zweite Gleis folgen.

von dpa

14. Mai 2018, 13:30 Uhr

Die Arbeiten sollten ursprünglich schon im April abgeschlossen sein. Dieser Termin war nach Bahnangaben wegen schwierigen Baugrunds und schlechten Wetters nicht zu halten.