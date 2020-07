Verkehr : Bahnstrecken reaktiviert: Verbände mit neuen Vorschlägen

Durch die Reaktivierung bereits stillgelegter Gleise sind im vergangenen Jahr rund 106 Kilometer Bahnstrecke gewonnen worden. Vor allem kleinere Städte und Regionen wurden auf diese Weise wieder ans Schienennetz angeschlossen, wie der Interessenverband Allianz pro Schiene sowie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen am Mittwoch mitteilten. So ging in Baden-Württemberg etwa die Strecke zwischen der Gemeinde Engstingen (Landkreis Reutlingen) und Gammertingen wieder ans Netz.

von dpa

09. Juli 2020, 10:44 Uhr